In seguito al continuo sviluppo e diffusione delle auto elettriche, sembra sia arrivato il momento di iniziare a disporre l’intera nazione di appositi punti di ricarica, ovvero delle vere e proprie stazioni di servizio, destinate alla ricarica delle auto elettriche.

A tal proposito, la primissima stazione italiana drive-through, sarà costruita a Brescia e la loro struttura, ricorderà a tutti gli effetti quella di una normalissima stazione di servizio.

Essa, inoltre, non avrà un parcheggio ma una serie di colonnine, una di fila all’altra, destinate alla ricarica rapida.

Ogni auto, infatti, sarà posizionata al di sotto di un’apposita struttura su cui saranno collocati dei pannelli solari, utilizzati al fine di ricaricare le vetture.

Come è possibile vedere, si tratta dunque di una installazione eco sostenibile che mira a sfruttare a pieno le potenzialità delle risorse della natura.

Auto elettriche, stazioni di servizio e l’obiettivo dell’Unione Europea

I lavori dedicati all’installazione della stazione di alimentazione delle auto elettriche presso la città di Brescia, dovrebbero cominciare all’inizio del 2024.

L’obiettivo sarà quello di realizzare otto stalli espandibili che, nel corso dello stesso anno, dovrebbero arrivare almeno ad esserne 22.

Ogni stallo avrà una potenza massima di circa 400 kw, in modo da garantire una ricarica rapida ed efficiente.

Esso sarà realizzato presso gli spazi Track Park di Brescia est, che attualmente risulta essere uno dei più grandi parchi camion dell’Europa.

Attualmente sembra proprio che l’intento dell’Unione Europea per il prossimo anno, sia appunto quello di preparare l’installazione di ben 40 punti di ricarica, all’interno di 13 aree distribuite sull’intero territorio nazionale.

Si tratta di un’iniziativa a cui l’Ue tiene molto e, per la quale, ha già contribuito a stanziare una somma pari a 221 milioni di euro, destinati esclusivamente al nostro paese.