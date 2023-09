L’estate che si avvia oramai verso la sua conclusione è stata caratterizzata quest’anno dalla grave emergenza legata all’inflazione. I costi per l’acquisto di beni di prima necessità (alimentari, abbigliamento e materiali sanitari) sono schizzati alle stelle, mettendo in difficoltà soprattutto i cittadini con redditi più bassi. Il Governo ha cercato di rispondere a quest’emergenza con il lancio di una nuova Social Card, una carta di Poste Italiane destinata proprio a coloro con difficoltà maggiori per l’acquisto di beni e servizi.

Social Card, la carta con più di 300 euro per gli italiani

Il valore di questa Social Card è di 382 euro, un valore una tantum. A differenza delle precedenti versioni della carta, infatti, il plafond disponibile non avrà un rinnovo mensile ma si esaurirà definitivamente al suo azzeramento. Per beneficiare di questo servizio gli italiani, che dovranno fare richiesta entro e non oltre la giornata di oggi, dovranno avere un ISEE non sia più alto di 15mila euro e dovranno essere regolarmente iscritti all’anagrafe.

Per formalizzare la richiesta di attivazione della Social Card, tutti i beneficiari dovranno recarsi presso un ufficio di Poste Italiane. Sarà proprio l’ufficio postale che verificherà l’idoneità o meno al possesso della carta.

La soluzione della Social Card potrebbe presto raddoppiare. Il Governo, infatti, tra le future mosse legate alla Legge di bilancio sta valutando anche la distribuzione di una carta ulteriore per contrastare il caro benzina. In questo caso, laddove le indiscrezioni fossero confermate, il bonus servirebbe esclusivamente per effettuare rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio.