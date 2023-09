Nel corso di quest’estate giunta oramai a conclusione non sono di certo mancate le pratiche di rimodulazioni da parte dei principali provider della telefonia mobile. In seguito ai rialzi sui costi messi in atto da TIM prima e da WindTre poi, sono seguite anche le rimodulazioni unilaterali che Vodafone ha riservato ad alcuni suoi clienti

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

La linea intrapresa da Vodafone per le sue rimodulazioni è la stessa seguita nel corso delle precedenti stagioni. Il provider, infatti, ha deciso di cambiare i costi solo ed esclusivamente per coloro che in passato hanno optato per le tariffe low cost vincolate alla portabilità del numero da altro operatore. Da agosto, nella fattispecie, queste promozioni di Vodafone hanno un costo di rinnovo maggiore che in passato: Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold.

A differenza delle precedenti occasioni, però, in quest’estate Vodafone non ha applicato dei valori univoci alle sue rimodulazioni, ma bensì importi variabili con aumenti da un mino di 1,99 euro al mese sino ad un picco di 2,99 euro in più. Inoltre sempre il provider ha optato per la flessibilità, garantendo al pubblico anche degli aumenti più ridotti rispetto a quelli programmati, in cambio di una riduzione dei consumi. Ad esempio, i clienti con la tariffa Silver attiva, dinanzi alla prospettiva di un rincaro dimezzato pari a soli 0,99 euro, hanno rinunciato agli SMS infiniti.

Le modifiche sui prezzi di Vodafone sono attualmente entrate a listino. Per gli utenti la possibilità di richiedere disdetta gratuita legata alle rimodulazioni è scaduta lo scorso 28 agosto.