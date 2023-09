L’estate che si è avviata oramai verso la sua conclusione lascia in eredità una serie di novità relative a WhatsApp. Nel corso di questi ultimi mesi la piattaforma di messaggistica istantanea è mutata in profondità, con nuovi tool come quello per la modifica dei messaggi già inviati o anche con l’upgrade che consente di utilizzare uno stesso profilo su più dispositivi. In ordine di tempo c’è un’altra novità che sta facendo discutere sia gli utenti che gli addetti ai lavori.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione per sempre le note vocali

WhatsApp da qualche settimana ha proposto agli utenti un sistema di comunicazione speculare, ma allo stesso tempo alternativo, al metodo già molto apprezzato delle note audio. Le versioni aggiornate della chat siano esse su iPhone o su Android contemplano ora lo strumento delle note video, brevi registrazioni video che gli utenti possono effettuare per comunicare con un contatto della propria rubrica.

Le note video, che difatti oscurano un po’ la popolarità delle note vocali, possono essere registrate con lo stesso procedimento degli audio. Gli utenti dovranno quindi effettuare un tap prolungato sul microfono per registrare, per poi fare uno switch sull’icona della telecamera che apparirà in basso a destra sulla pagina della chat. La videocamera per la registrazione della nota sia attiverà in automatico.

Ancora per qualche settimana proseguirà la fase di roll out di tale upgrade su iPhone e sui dispositivi più recenti di casa Android. Già dalle prime battute però il pubblico sembra gradire quest’altra novità di WhatsApp.