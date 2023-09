Expert riesce ancora una volta a catturare gli utenti, invogliandoli a recarsi in un qualsiasi negozio per avere tra le mani i prezzi più bassi del momento, con un risparmio di notevole importanza, anche sull’acquisto di smartphone di altissima qualità generale.

Il volantino è disponibile praticamente ovunque sul territorio nazionale, gli utenti possono effettuare l’acquisto anche online sul sito ufficiale, avendo ugualmente la certezza di riuscire a mettere le mani sui prodotti più interessanti, e godere della spedizione diretta a domicilio (ma potrebbe non essere gratuita).

Expert, quali sono i prodotti da acquistare subito

Numerosi prodotti in promozione vi aspettano oggi da Expert, con una soluzione assolutamente invitante, pensata per avvicinare gli utenti ad acquistare un nuovo laptop. Coloro che opteranno per una delle proposte incluse nel volantino, avranno diritto a ricevere in regalo anche la stampante di marca HP ed un abbonamento a Microsoft 365 Professional.

Gli smartphone in promozione sono generalmente interessanti, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti che hanno un prezzo non superiore ai 400 euro, con la sola eccezione di iPhone 14 Pro Max, che oggi viene a costare 1279 euro (la variante disponibile è da 128GB). Gli utenti possono indiscutibilmente abbracciare anche modelli più economici, molto validi sono Oppo A78, Realme C55, Realme C53 o Galaxy A53, solamente per citarne alcuni.

Tutti i dettagli del volantino sono ad ogni modo disponibili sia sul sito ufficiale, che nei singoli negozi sul territorio.