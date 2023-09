Lidl cattura l’attenzione di un quantitativo sempre crescente di utenti, con il lancio di una campagna promozionale che non ammette assolutamente rivali e repliche, gli utenti oggi possono pensare di spendere poco, ed allo stesso tempo avere libero accesso a prodotti di qualità elevata.

Il risparmio da Lidl è uno dei migliori in circolazione, tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati nei negozi fisici, così da essere sicuri comunque di avere accesso ai prodotti, senza vincoli o limitazioni particolari. Ciò che vorrete acquistare viene distribuito con garanzia di 24 mesi, in questo modo avrete coperto qualsiasi difetto di fabbrica.

Lidl, offerte assurde nel volantino più pazzo

La nuova settimana non poteva iniziare nel miglior modo da Lidl, il volantino propone all’acquisto un compressore portatile, di marca Ultimate Speed, al prezzo finale di soli 34,99 euro, con annessa la garanzia della durata di 3 anni. Il prodotto è fondamentale per riuscire a vivere con la giusta tranquillità i propri viaggi, riuscendo a superare così ogni tipologia di foratura.

Le sue specifiche tecniche sono di ottimo livello, infatti riesce ad erogare aria compressa regolabile fino ad un massimo di 4,1 bar, godendo altresì di spegnimento automatico e torcia LED integrata, utile per illuminare direttamente l’area di lavoro. In confezione, oltre al tubo per aria compressa, si possono trovare ben 4 adattatori: per auto, per bicicletta, ago per il pallone o un adattatore universale. Tutto ciò estende al massimo l’usabilità e la versatilità del dispositivo.