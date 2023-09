Google, il colosso di Mountain View ha di recente annunciato la sua decisione di voler apportare delle modifiche significative al design del suo noto sistema operativo, Android.

Quest’ultimo, insieme ad iOS della Apple, rappresentano i due sistemi operativi per eccellenza più adottato tra i produttori di smartphone.

Essi sono molto diversi tra di loro in termini non solo grafici, ma anche e soprattutto funzionali.

Tanto è vero che la loro sostanziale differenza è una delle motivazioni per cui gli utenti decidono di acquistare uno smartphone piuttosto che un altro.

Ritornando al discorso Android e dei cambiamenti che Google ha in serbo per lui è impossibile non conoscere il famoso logo del sistema operativo. Ovvero un robottino verde, un androide appunto, che nella sua semplicità grafica richiama a tutti gli effetti il nome del proprio marchio.

Android, il nuovo design di Bugdroid

Il piccolo robot verde è stato realizzato, per la prima volta, da una famosa designer nel 2007, Irina Blok, ed è stato battezzato con il nome di Bugdroid, cosa di cui non tutti sono a conoscenza.

Nel corso degli anni sono state apportate delle modifiche al design del logo, tuttavia nulla di troppo significativo. Per esempio nel 2019 Google ha deciso di mostrare oltre al nome “Android” anche la testa verde del robot.

Per questa ragione, la recente notizia secondo cui Google abbia deciso di apportare delle importanti modifiche grafiche al marchio del brand, ha scaturito numerosi rumors.

Tale decisione è stata presa dal colosso informatico precisamente il 5 Settembre del 2023.

Purtroppo non siamo ancora in possesso di un’immagine relativa al cambiamento effettuato, ma sappiamo in cosa consisteranno tali modifiche.

Innanzitutto, pare che il robot assumerà un colore di un verde più intenso e gli occhi saranno neri.

Inoltre, per quanto riguarda la scritta “Android”, anche questa subirà delle piccole variazioni. In particolare la “A” sarà maiuscola, mentre le lettere “n” ed “r”, assumeranno una forma più arrotondata rispetto alla rappresentazione precedente.

Tuttavia, ciò che subirà un cambiamento effettivo, sarà appunto la piccola mascotte androide verde che, per alcune app, sarà rappresentata anche con tutto il corpo ed in versione 3D.

Il nuovo logo Android sarà presto reso visibile a tutti, non ci resta che attendere il fatidico giorno e fare le nostre dovute considerazioni.