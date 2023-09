WindTre, uno dei gestori leader del mercato delle telecomunicazioni, premia i suoi clienti con un’offerta da non lasciarsi assolutamente scappare.

Associato alla promozione mobile cui l’utente deve avere già attiva sul proprio numero, vi sarà la possibilità di acquistare un nuovo smartphone, ovvero il Samsung Galaxy S23 256 GB, con l’aggiunta di una somma pari a 16.99 o 19.99 euro (a seconda della promo scelta), al pagamento mensile della tariffa mobile.

Si tratta del modello di smartphone della Samsung più desiderato nell’ultimo periodo, dal design unico ed accattivante e da nuove funzionalità incluse.

Tuttavia per informazioni più dettagliate a riguardo WindTre offre un’intera sezione dedicata sul proprio sito web.

Ma vediamo ora chi avrà la possibilità di accedere a questa imperdibile promozione.

WindTre: chi può acquistare il Samsung Galaxy S23 grazie alla propria linea mobile?

Tale occasione è disponibile per coloro che sono già clienti WindTre, ed è valida solo attraverso due promozioni:

MIA Telefono incluso Special – Samsung Galaxy S23, 256 GB. Che consente di acquistare lo smartphone al prezzo super conveniente di 19.99 euro al mese.

Mia Telefono incluso Limited Edition Special – Samsung Galaxy S23, 256 GB. Che consente di acquistare lo smartphone a costo mensile di 16.99 euro.

Tale offerta è valida per tutti i clienti WindTre che a fine Luglio 2023, hanno ricevuto un SMS da parte dell’operatore telefonico, in cui venivano appunto informati della suddetta promozione e di cosa fare per potervi accedere.

Requisito indispensabile per l’acquisto del Samsung Galaxy è quello di effettuare il pagamento mensile del dispositivo, attraverso un finanziamento Compass o Findomestic.

Inoltre, come contributi di attivazione è richiesta una singola spesa di 6.99 euro, da pagare solamente una volta.