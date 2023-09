Per DumbPhone, ci riferiamo a quei cellulari che hanno fatto la storia. Ovvero quei telefoni dalla tecnologia base che rappresentano i primi modelli di cellulari.

In un’epoca in cui, le aziende che producono smartphone, fanno a gara per la produzione di modelli dalla tecnologia sempre più avanzata e dal design più accattivante ed innovativo, sembra davvero paradossale pensare che, ad oggi, la domanda per l’acquisto di vecchi cellulari sia tanto aumentata.

Tuttavia, è proprio quello che sta accadendo in quest’ultimo periodo.

Infatti, solo nel 2023 negli Stati Uniti, la vendita di DumbPhone raggiungerà la vendita di ben 2,3 milioni di unità, ci riferiamo al 3% dell’intero settore della telefonia mobile.

I DumbPhone e l’aumento della loro domanda sul mercato

Di fronte a questa situazione, si potrebbe pensare che i DumbPhone vengano acquistati prevalentemente da persone più adulte o non avvezzi alla tecnologia.

Al contrario, si tratta di un trend che ha preso origine proprio tra i giovani e che, paradossalmente, ha trovato sulla piattaforma TikTok un suo hashtag personale , ovvero #bringbackfliphones.

L’intento di tale iniziativa, è quello di “disintossicarsi” dalla tecnologia attuale per cui i ragazzi hanno sviluppato una vera e propria dipendenza.

A differenza di molti altri trend, tuttavia quello dei DumbPhone non risulta essere una cattiva idea.

Iniziare ad utilizzare il cellulare esclusivamente per i motivi per cui essi sono stati realizzati all’inizio, come mettere in contatto le persone, fare telefonate e inviare messaggi di testo.

Ovvero una tecnologia che non ci allontana dalla realtà ma che, al contrario, ci rende più vicini.

Questa situazione ha determinato ovviamente delle conseguenze dal punto di vista del mercato degli smartphone, che ha subito un calo del 6% delle vendite.

Al contrario, altri brand di telefonia che sembravano essere stati dimenticati per sempre stanno ritornando, come per esempio la Nokia. Quest’ultima in particolare, sta puntando su una strategia di marketing incentrata sul ricordo e sulla nostalgia dei tempi passati. Rivedendo un aumento delle vendite dei suoi dispositivi che avevano subito un calo esponenziale ormai da diversi anni.

Inoltre, la scelta di acquistare un telefono cellulare di vecchia data, può essere una buona idea. Soprattutto per coloro che sono in procinto di affrontare un viaggio o per i paesi in via di sviluppo. In quanto, si tratta di dispositivi davvero economici, dunque alla portata di tutti, ma che risultano molto efficienti nel servizio che offrono.