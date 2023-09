Monsieur Cuisine Smart, il robot da cucina che tutti sognano è in offerta

Lidl, la nota catena di supermercati di origine tedesca, ha recentemente lanciato una promozione che ha fatto impazzire i suoi clienti. Nel suo ultimo volantino ha messo in offerta l’elettrodomestico più desiderato e spesso introvabile durante il resto dell’anno: il “Monsieur Cuisine Smart” di Silvercrest, un robot da cucina multifunzione.

Monsieur Cuisine Smart: le caratteristiche del prodotto

Questo elettrodomestico, prodotto da Silvercrest, una consociata di Lidl, ha guadagnato una grande popolarità tra i clienti. Il “Monsieur Cuisine Smart” è un vero e proprio tuttofare in cucina: sminuzza, frulla, riduce in purea, pesa, cuoce a vapore, rosola, mescola, impasta e molto altro. Una delle sue caratteristiche distintive è il Cooking-Pilot, che offre oltre 600 ricette preinstallate. Queste ricette sono accompagnate da istruzioni dettagliate e da un Video Guided Cooking. Inoltre, l’elettrodomestico è dotato di un’app, disponibile sia per Android che per iOS, che contiene tutte le ricette. Grazie alla funzione WLAN, l’apparecchio può ricevere aggiornamenti mensili gratuiti delle ricette e può anche essere comandato tramite l’Assistente Google.

Il robot da cucina ha anche una bilancia integrata, permettendo di pesare gli ingredienti direttamente nella pentola. Può essere regolato su 10 velocità diverse e ha una funzione turbo. La temperatura può variare da 37°C a 130°C, permettendo una cottura precisa. Ha una capacità di tre litri e un manico sul lato anteriore che facilita il sollevamento del contenitore.

Nonostante le sue numerose funzionalità e la sua popolarità, il prezzo del “Monsieur Cuisine Smart” è stato temporaneamente ridotto da 449 euro a 399 euro, permettendo ai clienti di risparmiare 50 euro. Questa offerta ha sicuramente attirato l’attenzione di molti, rendendo l’elettrodomestico uno dei prodotti più ricercati durante il periodo promozionale.

Lidl ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attirare l’attenzione dei clienti con offerte allettanti. La promozione del “Monsieur Cuisine Smart” è solo un esempio di come la catena di supermercati riesca a offrire prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, soddisfacendo le esigenze dei suoi clienti.