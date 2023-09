Quando viaggiate, che sia per piacere o per lavoro, non avete mai abbastanza spazio sui vostri device per conservare file o guardare film? Cercate anche un prodotto che sia facilmente trasportabile? Perfetto! Abbiamo il prodotto che fa per voi, venduto da Amazon ad un prezzo a dir poco ultra economico. Si tratta del Crucial X6 da 4TB SSD, un hard disk esterno in formato mini, così piccolo da entrare in tasca.

Un dispositivo di ultima generazione dove potrete facilmente salvare tutte le informazioni a voi utili, foto, canzoni, qualunque cosa vogliate, ovunque voi siate.

Crucial X6 da 4TB SSD su Amazon

Il device venduto su Amazon ha una capacità pari a 4 TB. Che significa? Che potrete caricarci su 20.000 fotografie, 100 ore di video, oltre 5.000 canzoni o 400 giga di documenti e file di altro genere. Impressionante, no?

Oltre ad essere piccolo e molto capiente è anche molto veloce: riesce a raggiungere una velocità di lettura di 800 MB/s, 3,8 volte più veloce di qualsiasi altro hard disk sul mercato. Il suo vantaggio più grande è sicuramente il peso, minore addirittura di quello delle chiavi della vostra auto.

È compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo, funziona infatti sia con Android che con iOS, con PC, Mac e iPad. Se vi preoccupate che possa rompersi, non dovete. Gli sviluppatori hanno effettuato una miriade di test per accertarne la durabilità e la robustezza. Supera facilmente cadute dai due metri di altezza e resiste ad altissime temperature.

Lo troverete su Amazon al costo di soli 217,01€ invece che 231,99€.