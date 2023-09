11 settembre, identificate altre due vittime di 22 anni fa

Proprio ieri è stato il 22º anniversario dell’attentato che ha colpito il World Trade Center l’11 settembre 2001. Più di 2700 vittime purtroppo si verificarono in quella situazione, con tanti risvolti che hanno portato gli Stati Uniti a cambiare in maniera radicale, non solo per quanto riguarda i controlli di sicurezza.

Secondo quanto riportato durante la fine della scorsa settimana, ci sarebbero state delle scoperte incredibili. A distanza di 22 anni infatti sarebbero state identificate nuove vittime. L’annuncio, fatto dalle autorità di New York, avrebbe portato a galla la scoperta: ai corpi di un uomo e di una donna sarebbero stati finalmente associati dei nomi.

11 settembre: scoperte due nuove vittime ma ce ne sono ancora tantissime

Finalmente le famiglie di due vittime dei fatti dell’11 settembre a New York, hanno ottenuto quello che cercavano da 22 anni: due corpi hanno finalmente trovato il loro nome.

Si tratta rispettivamente della 1648ª e della 1649ª vittima che l’ufficio del medico legale è stato in grado di identificare. Ricordiamo però che il totale delle vittime in quella situazione fu davvero alto, ma con oggi arriva a 2753.

La situazione però, a distanza di molti anni, è ancora piuttosto critica. Ci sono infatti ancora 1104 vittime che non hanno avuto modo di essere identificate. Queste due nuove identificazioni sono state possibili grazie ad una nuova tecnologia di sequenziamento adottata di recente. Quest’ultima è in grado di essere più sensibile e più rapida delle tecniche convenzionali per riconoscere il DNA.

Anche il corpo dei vigili del fuoco ha aggiunto i nomi di altre 43 vittime tra le sue fila.