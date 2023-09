Canone RAI ELIMINATO, gli utenti italiani possono non pagarlo

Continua a farsi strada il malcontento degli italiani in merito alla situazione in cui versa il paese ormai da qualche anno a questa parte. Sebbene già in passato ci fossero stati problemi per via della grave crisi che sta colpendo il paese, tutto sembra essersi intensificato negli ultimi tempi. I cittadini non ne possono più di pagare anche le imposte inutili, tra le quali rientra di diritto anche quella del canone Rai.

Tutti credono si tratti di un obbligo di cui si potrebbe fare a meno, questa volta in maniera definitiva e per tutti. La tassa, che viene disposta dal Governo, genera tantissimi introiti durante l’anno, siccome viene imposta a tutti i cittadini in ogni casa. Pagare il canone Rai significa ogni mese, per 10 mesi su 12, versare in automatico sulla bolletta dell’elettricità, una quota per arrivare ai 90 € annui previsti. Ci sono però delle persone che potrebbero tranquillamente evitare di pagare il canone, almeno come prevede la legge italiana.

Canone Rai: ecco quali sono le persone che possono evitare di pagare la tassa

Quando si parla di persone che beneficiano dell’esenzione dal canone Rai, si tratta di alcune categorie. La prima è quella delle persone che sono arrivate a 75 anni di età e oltre. Nel caso in cui dovessero avere un reddito familiare che non supera gli 8000 € per ogni anno, non servirà pagare il canone.

La stessa cosa vale anche per chi è sprovvisto di televisione o radio e per il militari e i funzionari non residenti in Italia, come quelli della NATO.