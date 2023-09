Molto spesso gli utenti sono alla ricerca di offerte mobile che permettano di navigare anche all’estero. L’operatore telefonico virtuale Spusu, ad esempio, ha da poco reso disponibili due nuove offerte di rete mobile pensate per tutti gli utenti che viaggiano in Svizzera, ovvero Spusu Oltreconfine e Spusu Oltreconfine+. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu Oltreconfine, arrivano due nuove offerte mobile per chi viaggia in Svizzera

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di rendere disponibili due offerte mobile pensate per chi deve viaggiare in Svizzera. Come già detto in apertura, si tratta delle due offerte mobile denominate Spusu Oltreconfine e Spusu Oltreconfine+.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, queste due offerte saranno disponibili all’attivazione sia dai nuovi clienti di Spusu sia da chi è già cliente dell’operatore fino al prossimo 30 settembre 2023. Non è comunque da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare la disponibilità di entrambe le offerte.

Con Spusu Oltreconfine, in particolare, gli utenti potranno utilizzare fino a 10 GB di traffico dati per navigare in Roaming e 70 GB di traffico dati per navigare normalmente in Italia. L’offerta include poi 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il suo costo mensile è di 9,98 euro al mese.

La seconda offerta è piuttosto simile alla precedente. Cambia però la quantità di traffico dati per navigare in Roaming ed il prezzo. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare fino a 30 GB di traffico dati ad un costo complessivo di 14,99 euro al mese.