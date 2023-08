Impazzirete per la notizia che vi staremo per dare, davvero! Very Mobile ritorna con le sue vantaggiosissime promo Flash con cui all’offerta base regala 50 Giga in più, mettendo a dura prova tutti i suoi competitor del Paese e le loro promozioni.

Potrete navigare quanto vorrete, senza preoccupazioni spendendo poco ed avendo tantissimi altri vantaggi. Se la carrozza di cenerentola a mezzanotte si trasformava in una zucca, anche le promozioni Flash scadranno tutte molto presto. Le offerte prevedono tre diverse soglie di GB per soddisfare tutti i clienti e anche promo dedicate a chi diventa un nuovo membro della famiglia Very. Scopriamo subito i dettagli!

Le promozioni Flash di Very Mobile

Di promo tra cui scegliere ce ne sono a bizzeffe e contengo quasi tutte gli stessi vantaggi, cambiano particolarmente i dati di navigazione disponibili e i costi. Ora passiamo ai fatti.

La prima offerta è Flash 150, che inizialmente prevedeva 100GB, a cui si aggiungono chiamate illimitate, SMS infiniti, attivazione totalmente gratuita a soli 6,99 euro al mese. Inoltre, riceverete gratuitamente la nuova SIM a casa, senza alcun costo aggiuntivo.

Sussegue Flash 200, che se avrete ben capito il giochetto, comprenderete che prima dava agli utenti 150 Giga per navigare ovunque. Anche in essa sono inclusi minuti ed SMS illimitati, attivazione gratis e tutti i soliti vantaggi. L’offerta ha il prezzo di soli 7,99 euro mensili.

Una terza offerta è Flash 270 GB (anziché 220), che con i medesimi vantaggi, raggiunge una soglia di dati di navigazione davvero alta a soli 9,99 euro!

L’ultima offerta non fa parte delle selezioni Flash, ma è così allettante che non possiamo non parlarne. Si tratta sella super promozione Very Giga Special con cui avrete ben 300 GB a disposizione ad un prezzo scontato: 11,99 euro invece di 13,99. A differenza delle altre promo, qui si tratta solo di dati, non sono quindi comprese le chiamate e i messaggi.

Tutte le offerte sopra citate hanno come data di scadenza l’11 settembre. Per i clienti che cambiano operatore ci sono delle differenze in base a quello da cui si proviene, quindi vi consigliamo di approfondire l’argomento sul sito ufficiale.