Samsung ha presentato il Galaxy Book4 Edge, il primo laptop AI di nuova generazione al mondo. Offre l’ecosistema AI mobile più iperconnesso di sempre e prestazioni all’avanguardia grazie all’integrazione con l’Intelligenza Artificiale.

“Galaxy Book4 Edge espande la nostra visione della connettività AI – colmando il divario tra cellulare e laptop e democratizzando le esperienze AI che rivoluzionano il modo in cui operiamo ogni giorno”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Questo laptop AI di nuova generazione sblocca nuovi livelli di prestazioni in termini di calcolo, resi possibili dalla nostra collaudata interfaccia Galaxy e dalla collaborazione attiva con i leader del settore per portare ai nostri utenti soluzioni hardware e software di altissimo livello.”

Grazie ad un approccio ibrido, gli utenti possono beneficiare delle funzioni offerte con l’intelligenza artificiale anche se sono offline, senza compromettere la sicurezza dei propri dati. Collegando un dispositivo mobile a Galaxy Book4 Edge è anche possibile sperimentare le ultime funzionalità su un display più ampio e coinvolgente grazie a Link to Windows. Cerchia e Cerca di Google, invece, visualizza i risultati di ricerca sul display del laptop e li incolla direttamente su altri file in modo rapido e senza interruzioni. Infine, Galaxy Book4 Edge include le funzioni Chat Assistant e Traduzione Live.

Samsung Galaxy Book4 Edge, nuovo laptop con AI, ricco di funzioni e tutte le ultime tecnologie

Il sistema operativo già installato all’avvio del dispositivo sarà Windows 11. Lo schermo vanta una risoluzione ottimale e due taglie: 14 pollici e una da 16 pollici per chi preferisce display più grandi. In entrambi i casi lo schermo è AMOLED e raggiunge fino a 3K di risoluzione. NPU e Scheda Grafica sono targate Qualcomm mentre il processore è uno Snapdragon della gamma X Elite. Lo spazio d’archiviazione è disponibile da un minimo di 512 GB ad un massimo di 1 TB, la RAM è di 16 GB. Presenta una tastiera retroilluminata e batteria potenziata nella versione da 16 pollici.

Include anche diverse uscite USB e HDMI. Questo laptop è perfetto per fare tutto ancor più velocemente, ideale soprattutto per liberare la propria creatività – senza affaticare la RAM – lavorare, studiare e fare qualsiasi cosa in qualunque luogo con fluidità e praticità. Galaxy Book4 Edge sarà disponibile in mercati selezionati, tra cui Francia, Germania, Italia, Corea, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Debutterà sul mercato il 18 giugno 2024. I modelli da 14 e 16 pollici sono dotati di una finitura raffinata per una sensazione elegante e premium, creata con un’ampia varietà di materiali riciclati: un rapporto qualità/prezzo imperdibile.