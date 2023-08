Kena Mobile è uno dei maggiori operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano. La proposta di questo operatore è infatti piuttosto ampia ed include numerose offerte di rete mobile super convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta a basso costo che ha lasciato di stucco la concorrenza.

Kena sbaraglia la concorrenza con una nuova offerta a basso costo con 100 GB

Per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici è ora disponibile una nuova offerta mobile super conveniente. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta proposta in questi giorni dal noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile.

L’offerta in questione è denominata Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Come suggerisce anche il nome, gli utenti potranno utilizzare ogni mese una enorme quantità di traffico dati. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione ben 100 GB di traffico dati da utilizzare per navigare su rete TIM con connettività 4G ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps.

Nel bundle di questa offerta sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Per tutti i nuovi clienti che attiveranno la nuova offerta, sarà poi possibile ricevere ben 200 GB di traffico dati extra da utilizzare per ben 60 giorni. Ricordiamo che Kena 5,99 100 GB Promo TOP è un’offerta operator attack attivabile da chi richiede la portabilità del proprio numero da ho. Mobile, Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali.