Android Auto ha un BUG gravissimo, il trucco per risolverlo

Le persone che ogni giorno si servono del servizio Android per la propria auto, possono scoprire pian piano tutte le novità disponibili. Google infatti ci tiene ad implementare sempre di più il suo servizio, proponendo aggiornamenti pieni di nuove funzioni e soprattutto di riparazioni per i problemi in corso.

Più novità sono state integrate ultimamente su Android Auto sia per l’interfaccia che per le feature. I miglioramenti sono stati talmente tanti che oggi sia ha che fare totalmente con un’altra interfaccia rispetto al passato. È ovvio però che subentri qualche piccolo problema di tanto in tanto, con gli utenti che chiaramente non perdono tempo nel segnalarlo. Si può trattare anche di bug molto fastidiosi, i quali però vengono risolti spesso in maniera tempestiva da Google. Durante le ultime settimane in rete sono arrivate numerose segnalazioni a riguardo di un problema che si sarebbe diffuso a macchia d’olio.

Android Auto: ecco il problema grave che purtroppo va avanti da settimane, come risolverlo

Secondo quanto riportato, ci sarebbe un grande problema per diversi utenti che utilizzano Android Auto. Più persone infatti hanno segnalato di non riuscire a caricare il sistema collegando lo smartphone alla propria macchina.

Si tratta di un bug che non è legato ad alcuni modelli di auto in particolare, siccome i brand colpiti sarebbero molteplici. Inoltre non è dovuto neanche a specifiche marche di telefoni, visto che le segnalazioni sono arrivate da parte di utenti che possiedono telefoni appartenenti a diversi colossi del mondo mobile.

La soluzione temporanea sarebbe quella di cancellare i dati delle applicazioni e svuotare la cache. Google comunque sta indagando sul problema per risolverlo definitivamente.