Il Google Play Store è sempre pronto a fornire un risparmio superiore al normale a tutti quegli utenti che vogliono cercare di spendere poco o niente, godendo ugualmente delle esperienze generalmente offerte da applicazioni e giochi che invece sono disponibili per Android.

Torna il nostro articolo quasi quotidiano nel corso del quale vi parliamo dei migliori titoli in promozione sul Google Play Store, così da aiutarvi nella cernita delle offerte e delle riduzioni di prezzo, per essere sicuri di avere la perfetta occasione per risparmiare, al netto dell’offerta temporale.

Google Play Store, una selva di offerte e di prezzi economici

Le occasioni disponibili oggi sul Google Play Store sono indubbiamente moltissime, e pronte per far sognare ad occhi aperti tantissimi utenti. Partendo dai giochi annoveriamo la presenza di Tallowmere, disponibile a 1,09 euro (LINK), oppure anche di Redsun RTS Premium, proposto a 0,39 euro (LINK), finendo con Glidey – Minimal Puzzle Game (gratuito direttamente a questo link).

Gli utenti che invece fossero alla ricerca di applicazioni a prezzi bassissimi, potranno decidere di scaricare Cartoon Craft (gratis a questo link), Planimeter – GPS Area Measure, (anch’esso gratuito a questo link), oppure Galaxy Map – Stars and Planets, disponibile a prezzo ridotto, infatti costa solamente 4,89 euro (LINK).

Tutte le offerte che vi abbiamo annoverato nel nostro articolo sono da considerarsi disponibili per un periodo ridotto, per questo motivo consigliamo di velocizzare il più possibile la scelta e l’acquisto.