Periodicamente sul Play Store di Google vengono attivate offerte speciali che permettono agli utenti di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, riuscendo ugualmente a scaricare i titoli più amati. Essendo le opportunità di acquisto infinite, è bene prestare particolare attenzione alle campagne promozionali, da qui nasce la necessità di una rubrica che illustri i migliori sconti del momento.

Con il nostro articolo di TecnoAndroid cerchiamo di illustrare agli utenti i prezzi più bassi attualmente disponibili, che molto spesso sfociano in app e giochi gratuiti, che tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android possono effettivamente scaricare sul proprio dispositivo (anche tablet eventualmente). Per approfittarne, ricordando comunque che le riduzioni sono temporalmente limitate, vi basterà premere il link a fianco di ogni voce.

Play Store, le offerte sono davvero incredibili

Gli amanti dei giochi mobile, dall’estetica decisamente semplice ed elementare possono trovare soddisfazione nelle innumerevoli promozioni attivate sul Play Store, le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime e molto varie tra di loro. Si parte Station Manager, in vendita a 3 euro (LINK), passando anche per Package Inc – Cargo Simulator (1,09 euro, LINK), oppure Gravity Force, scaricabile gratuitamente dagli utenti (LINK).

Interessanti sono anche le applicazioni che gli utenti possono effettivamente scaricare dal Play Store a prezzo da saldo, come Vodobanka Pro a 1,09 euro (LINK), passando per Achikaps Pro a 1,09 euro (LINK), oppure Bleentoro Pro, sempre in vendita allo stesso prezzo (LINK).