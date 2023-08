Samsung ha presentato il suo ultimo smartphone pieghevole a conchiglia soltanto poche settimane fa e passerà ancora parecchio tempo prima di poter conoscere dal vivo il suo successore ma ciò non placa l’emergere di anticipazioni sul Galaxy Z Flip 6.

Il colosso rilascerà i prossimi smartphone Galaxy Z soltanto il prossimo anno ma GalaxyClub ha già diffuso in rete importanti notizie sul Samsung Galaxy Z Flip 6 affermando che si tratterà di un dispositivo con fotocamera aggiornata.

Samsung Galaxy Z Flip 6 avrà un sensore da 50 MP!

Secondo la fonte, Samsung è già impegnata nella messa a punto del suo Galaxy Z Flip 6. Nello specifico, si dice che il colosso possa aver già testato un dispositivo pieghevole con fotocamera rinnovata.

Il prossimo pieghevole, dunque, potrebbe accogliere un sensore fotografico principale da 50 MP, il che rappresenterebbe un enorme passo in avanti se considerato che l’attuale sensore fotografico è di soli 12 MP.

Sin dal lancio del suo primo Galaxy Z Flip, Samsung non ha rinnovato i sensori fotografici ma il prossimo anno potrebbe procedere con delle importanti modifiche. Non è ancora emerso alcun dettaglio sul tipo di sensore al quale farà ricorso e non è da escludere l’idea che possa dotare il nuovo dispositivo del sensore da 50 MP già presente sul Galaxy Z Fold.

Sicuramente nei mesi a venire esperti e leaker faranno chiarezza sulla questione, diffondendo ulteriori informazioni sulle novità previste sul Galaxy Z Flip 6. Per ora sarà meglio concentrarsi sulla prossima generazione di Galaxy S il cui debutto è previsto per i primi mesi del 2024!