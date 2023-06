Come sempre la macchina delle indiscrezioni non ha limiti e nonostante la distanza che ci separa dal lancio ufficiale dei prossimi top di gamma Samsung stanno già circolando in rete alcune anticipazioni sugli aggiornamenti che saranno introdotti sul Galaxy S24 Ultra.

Si dice che tra le componenti protagoniste di rinnovamento vi sarà il comparto fotografico del modello di punta della prossima generazione di Galaxy S. Nel mese di febbraio del prossimo anno Samsung potrebbe presentare uno smartphone con una fotocamera decisamente rivoluzionaria.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra arriverà con un nuovo teleobiettivo!

Il debutto della nuova serie di smartphone Galaxy S avverrà soltanto il prossimo anno ma le fonti si dicono già certe sulla presenza di alcuni aggiornamenti molto importanti. Uno di questi riguarda il comparto fotografico del Samsung Galaxy S24 Ultra, che potrebbe accogliere un nuovo sensore teleobiettivo con zoom ottico 5x.

La notizia non ha ancora ricevuto conferme ufficiali e passerà parecchio tempo prima di poter scoprire se Samsung procederà effettivamente con l’aggiornamento del comparto fotografico. Alcune voci, infatti, ritengono che non vi sarà alcun miglioramento della fotocamera e che questa presenterà le stesse caratteristiche del Galaxy S23 Ultra.

A necessitare di una conferma sono anche le indiscrezioni riguardanti il design dei tre dispositivi di prossima generazione. Tra i rumors emersi alcuni fanno riferimento alla possibilità che Samsung mantenga invariato il design del Galaxy S24 e del Galaxy S24 Plus per riservare delle novità estetiche esclusivamente al modello Ultra.

I mesi che verranno potranno sicuramente dar maggior credito alle informazioni emerse fino ad ora fornendo ulteriori dettagli. Quindi, non ci resta che attendere!