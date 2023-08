Android Auto, la versione 10.3 è finalmente in lavorazione

Google continua a lavorare incessantemente per migliorare Android Auto, la sua piattaforma per veicoli. Con l’avvio dei test per la beta della versione 10.3, emergono alcune novità interessanti che potrebbero migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti. Una delle caratteristiche più attese è la nuova icona di ricerca nelle app musicali, introdotta in Android Auto 10.2. Questa funzione permette agli utenti di cercare canzoni, album o playlist direttamente attraverso una tastiera all’interno dell’app, diversamente dalla ricerca vocale.

Android Auto, le novità in arrivo

Tuttavia, per motivi di sicurezza, la funzione di digitazione è disponibile solo quando il veicolo è parcheggiato. Una volta che il veicolo è in movimento, la ricerca può essere effettuata solo tramite comandi vocali. Questa funzione era già stata avvistata da alcuni utenti nella versione precedente e, con l’aggiornamento alla 10.3, potrebbe diventare disponibile per un pubblico più ampio. Google sta implementando questa funzione gradualmente, forse per testarla accuratamente prima di un lancio più esteso.

Per quanto riguarda altre novità, l’aggiornamento sembra concentrarsi principalmente sulla correzione di bug e sull’ottimizzazione delle prestazioni. Questo è comune per molti aggiornamenti software, poiché le aziende cercano di garantire che le loro piattaforme siano il più stabili e affidabili possibile. Gli utenti che partecipano al programma beta di Android Auto potrebbero già ricevere questa nuova versione, identificata dal numero di build 10.3.1333 beta. Per chi non fa parte del programma beta o per chi non vuole attendere, esiste la possibilità di scaricare l’aggiornamento da fonti esterne come APK Mirror. Tuttavia, è sempre consigliabile procedere con cautela quando si scaricano file da fonti non ufficiali.

Infine, è importante notare che, essendo una versione beta, potrebbero esserci alcuni problemi di stabilità o bug. Pertanto, è consigliabile non installare l’aggiornamento su dispositivi principali o critici. La versione stabile di Android Auto 10.3 dovrebbe essere rilasciata entro la fine di agosto, a meno che non emergano problemi significativi durante la fase di test.