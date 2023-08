Android Auto sta “prendendo sempre più piede” tra gli automobilisti che posseggono uno smartphone con lo stesso sistema operativo, anche grazie al nuovo aggiornamento. L’ingegnoso sistema è uno strumento rilasciato per la prima volta nel 2015 e consente a tutti gli utenti Android di condividere l’interfaccia del proprio cellulare, e le app installate su di esso, sugli screen di infotsinment delle auto. Lo strumento è stato costruito per permettere ai conducenti di accedere facilmente alle funzioni delle app durante la guida, senza incorrerre in distrazioni.

L’utilizzo di Android Auto varia a seconda delle specifiche sia del cellulare che della vettura. Infatti, è possibile usarlo in due modalità: wireless, grazie al Wifi, o cablata.

Anche se nel catalogo vi è scritto che la vostra auto supporti questa app, nel caso lo voleste acquistare, non è detto che sia disponibile la modalità wireless. In tal caso dovreste necessariamente usare un cavo, il ché potrebbe risultare più scomodo. Inoltre, la connettività wireless è spesso riservata dalle aziende alle auto più costose.

Come sapere se il cellulare e la vettura supportano Android auto wireless?

Innanzitutto, è necessario verificare se il vostro smartphone Android soddisfi le specifiche per Android Auto wireless. Per fortuna, molti dei migliori cellulari Android degli ultimi anni supportano tale connessione, quindi non dovreste avere molti problemi.

Se siete interessati al supporti Wi-Fi a 5 GHz, potete controllare rapidamente effettuando una ricerca su Google l’elenco ufficiale delle funzioni per il vostro telefono. Infine, Android Auto è attualmente disponibile in 46 Paesi, il cui elenco è consultabile sulla sua pagina di supporto.

La cosa successiva da fare è capire se anche l’automobile supporti tale sistema. Come? Recandosi sul sito web dell’azienda ed analizzando con attenzione tutte le caratteristiche del modello in vostro possesso. Potreste usare anche il sito ufficiale Android, tuttavia potrebbe non essere esaustivo.

Comunque, nel caso in cui la vostra vettura non supportasse la versione Android wireless, avendola solo cablata, possono essere implementati dei dongle che vi permetterebbero di integrare anche tale funzionalità.