Siete alla ricerca di una serie su Netflix cui appassionarvi, magari anche più di una ?

Se siete amanti delle serie coreane o non me avete mai vista una, questa piccola lista potrebbe fare a caso vostro. Si tratta di tre serie tv, disponibili fin da subito sulla piattaforma, che vi terranno letteralmente con gli occhi incollati allo schermo.

Ma di chi stiamo parlando?

Beh di: Celebrity, La giudice e My Name.

Netflix: Grande successo per le serie coreane

CELEBRITY

Per gli appassionati del mondo delle influencer, di alta moda, eventi super vistosi e consigli per gli acquisti, Celebrity è sicuramente la serie che fa al caso vostro. Lo show ha fatto il suo debutto ufficiale su Netflix il 30 Giugno 2023. Si tratta di un’unica stagione composta da 12 episodi, della durata di più o meno 40 minuti.

La protagonista della serie è Seo Ari, una brillante e bellissima ragazza che in un giorno all’altro si trova coinvolta nel mondo dei social e diventa, in pochissimo tempo, una delle più importanti influencer del momento. La giovane si troverà ad affrontare una serie di esperienze nuove e particolarmente destabilizzanti. Raggiunto il picco della fama, Seo Ari, deciderà di estirpare il velo della falsità e mostrate la vera faccia del mondo segreto e sporco delle influencer. Decisione che potrebbe costarle anche la vita.

MY NAME

Si tratta di un drama coreano, la cui prima puntata è stata trasmessa per la prima volta sulla piattaforma il 15 Ottobre del 2021.

My name è una serie costituita da un’unica stagione suddivisa in otto episodi, dalla durata di più o meno 50 minuti ognuno. La protagonista della serie è Yoon Jiwoo, una giovane ragazza che assiste in prima persona all’assasinio del padre, senza poter far nulla. La vicenda le cambierà totalmente la vita. Una vita che da quel momento in poi dedicherà esclusivamente alla vendetta e alla ricerca del killer di suo padre. Un uomo che non è riuscito a vedere in volto. Yoon Ji Woo inizierà un durissimo percorso di allenamento, e alle dipendenze di un malavitoso, ex collega del padre, riuscirà a raggiungere ampi traguardi fisici e professionali. Una serietv ricca di colpi di scena e di suspance. Dove nulla è come sembra e in cui l’unica persona di cui ti puoi fidare è te stesso.

LA GIUDICE

Anche in questo caso la serie si compone di un’unica stagione, suddivisa in 10 episodi totali. La protagonista dello show è la giovane Sim Eu seok, che viene assunta come giudice ufficiale del tribunale minorile.

Tuttavia, i suoi metodi di approccio e di giudizio dei minori generano opinioni contrastanti. Spinta dal suo naturale disprezzo per i criminali minorenni, la giudice è decisa a far rispettare la legge con severità e un forte senso di giustizia. Metodo di approccio che utilizzerá per risolvere ogni caso posto alle sue dipendenze. Ma perché disprezzare così tanto i criminali minorenni? Perché avevano la possibilità di essere qualsiasi cosa nella vita. E i loro crimini, seppur talvolta orribili e ingiustificati, non sono mai opportunamente puniti. La legge è uguale per tutti. Così la giustizia.