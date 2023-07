Su Netflix è possibile trovare una pluralità di contenuti e generi diversi. Tra film, serie TV, documentari, cartoni animati e molto altro ancora. È abbastanza risaputo che la diffusione di queste piattaforme streaming ha evidenziato una grandissima dissidio e passione delle persone nei confronti delle serie tv. Non a caso il catalogo di Netflix ci propone una grossa disponibilità di serie da vedere, una diversa dall’altra. Stanno riscontrando, tuttavia, in quest’ultimo periodo i cosiddetti K-drama. Le serie di stampo coreano, riconoscibilissime non solo per la fisionomia dei personaggi ma anche per il tipo di narrazione che le contraddistingue.

A tal proposito vi consigliamo tre delle più belle serie TV coreane che vale davvero la pena vedere.

Netflix: K-Drama alla riscossa

THE GLORY

Quanto costa la vendetta e quanto è buono il suo sapore, è una cosa che la giovane Moon Dong-Eun conosce molto bene. Bullizzata brutalmente da ragazza, sottoposta ad umiliazioni e feroci punizioni fisiche e verbali, la liceale Moon Dong-Eun, lasciata completamente sola con se stessa, senza nessuno su cui contare, decise di abbandonare la scuola, e di concentrare tutte le sue fatiche su un unico obiettivo, la vendetta. Diventata una donna bella, intelligente e sempre controllata, Moon Dong-Eun inizia a srotolare la ragnatela della sua trappola. Insieme ad inaspettati alleati riuscirà a raggiungere pian piano i suoi obiettivi. Ci sono solo due modi per superare il passato, il perdono e la Gloria.

I SEGUGI

Per gli amanti dell’azione e della Boxe “I Segugi” è la serie della Corea del Sud che fa più a caso vostro.

Su Netflix è possibile vedere la prima stagione della serie composta di otto episodi.

La narrazione si concentra su due pugili, Kim Gun-woo e Hong Woo-jin, che dapprima nemici sul ring, si trovano a stringere una forte e leale amicizia. Dopo una serie di vicende importanti e piuttosto violente, i due giovani decidono di mettersi alle dipendenze di un benefattore. Allo scopo di porre fine al sistema di corruzione e di usurarietà che si diffonde nel paese, alle spese della povera gente comune che si trova ad affrontare le terribili conseguenze dei loro debiti non pagati. Un cast davvero eccezionale, scontri che vi faranno tenere gli occhi fissi sullo schermo. Per gli amanti del genere, non perdetevi questa eccezionale serie!

ALICE IN BORDERLAND

Dopo aver gironzolato per le strade di Tokio ed essersi nascosti all’interno di un bagno di una stazione ferroviaria per fuggire dalla polizia, tre giovani ragazzi si trovano catapultati in una nuova realtà. In cui tutti gli abitanti della città sono spariti. Ad eccezione di pochi altri, costretti ad affrontare dei pericolosi giochi di abilità per poter continuare ad aver salva la vita. La serie si compone di due stagioni, ed include in sé una pluralità di generi, romanticismo, azione, suspense, e chi più ne ha più né metta. Alice in Borderland vi catapulterà in un nuovo mondo, in cui nulla è sicuro, nemmeno la vostra stessa esistenza.