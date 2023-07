UFO, extraterrestri ed alieni, gli USA sanno tutto da 90 anni

Sembra che si stia arrivando diritti al punto: il Congresso americano adesso esige la verità dal governo in merito agli UFO. Sono stati ascoltati proprio ultimamente tre testimoni che in maniera diretta avrebbero sperimentato dei fenomeni aerei definiti come “non identificati”.

Un ex funzionario dell’intelligence che sarebbe stato ribattezzato “la talpa degli UFO“, avrebbe rivelato dei dettagli incredibili. Secondo quanto rilasciato dall’uomo, gli Stati Uniti sarebbero in possesso di alcune astronavi aliene ed avrebbero addirittura rinvenuto dei resti biologici non appartenenti alla specie umana.

Queste le sue parole del veterano in questione, David Grush:

“Gli Usa nascondono da decenni un programma per catturare gli Ufo. Sono stato informato, nel corso dei miei doveri ufficiali, di un programma pluridecennale di recupero degli incidenti Ufo e di ingegneria inversa, a cui mi è stato negato l’accesso”.

L’uomo ha riferito al Congresso che parlare di queste cose ha avuto delle grandi ripercussioni, soprattutto dopo aver chiamato in causa il governo.

UFO e alieni, il governo USA sa tutto secondo David Grusch

L’ex funzionario degli Stati Uniti ha riferito di aver temuto anche per la sua vita, dopo aver ricevuto delle ritorsioni brutali. L’uomo sostiene che gli Stati Uniti sanno degli UFO fin dagli anni 30 del secolo scorso. Grush però non è il solo ad aver parlato dell’argomento nto.

Anche David Fravor, ex pilota della Marina, ha riferito qualcosa in merito:

“Non sono eventi rari o isolati. I piloti militari e di aerei commerciali sono spesso testimoni di tali fenomeni”. Si tratta di incontri ormai talmente comuni che si arriva a discuterne il briefing che precedono ogni operazione di volo.