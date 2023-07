Nuove truffe decisamente pericolose stanno facendo il giro del web, pronte a rubare a tutti gli utenti il denaro presente sul conto corrente in men che non si dica, svuotandolo di ogni singolo centesimo. Le cause che portano ad una simile conclusione sono molteplici, anche se nella maggior parte dei casi è proprio il consumatore finale a fornire le chiavi d’accesso al malvivente.

Avete capito bene, non stiamo proteggendo nessuno, né comunque stiamo cercando di diminuire le possibili “colpe” delle aziende, infatti la tecnica utilizzata dai malviventi prende il nome di phishing. Questa più che altro consiste nel fingersi l’azienda di riferimento, ingannando il consumatore finale, il quale pensa di collegarsi al sito ufficiale, ma in realtà andrebbe a connettersi ad un portale completamente differente, gestito dai malfattori stessi.

Truffe pericolose, ecco come fanno a rubarvi il denaro

Le truffe sono pericolosissime, poiché vanno a colpire i conti correnti, il tesoro più grande di tutti i contribuenti, sui quali sono presenti tutti i propri risparmi. Come più volte abbiamo sottolineato in passato, dovete ben ricordare che nessun istituto di credito invia messaggi di posta elettronica (ancora meno SMS) nei quali chiede la pressione di un link interno. E’ una pratica non sfruttata dalle aziende, e per questo motivo nel momento in cui doveste riceverli, dovrebbe accendersi subito un campanelli di allarme, poiché al 110% si tratta di una truffa che vorrà solamente rubare tutte le vostre credenziali.