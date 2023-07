Truffa terribile deruba gli utenti delle banche di migliaia di euro

Tra gli inganni più clamorosi ci sarebbe una truffa che durante gli ultimi giorni sarebbe impressionando, ecco come agisce

Dare credito ai messaggi che girano sul web è una delle cose più sbagliate che si possano fare. Gli utenti non sanno che all’interno di questi ultimi potrebbe nascondersi una qualsiasi truffa phishing, la quale farebbe credere di poter ricevere qualcosa gratis ma che avrebbero lo scopo solo di derubare i poveri malcapitati.

Nuova truffa che ruba soldi dalle banche degli utenti utilizzando il buon nome di Bottega Verde

Purtroppo le truffe utilizzano sempre il nome di aziende molto importanti, le quali ispirano molta più fiducia agli utenti. Nel caso dell’ultima truffa lanciata tramite e-mail, sarebbe stato utilizzato il celebre brand Bottega Verde, suo malgrado ovviamente. Infatti anche la famosa azienda risulterebbe parte lesa insieme agli utenti. Il messaggio lascia credere di poter ricevere gratis un voucher da 300 €, cosa ovviamente impossibile. Bisogna quindi stare molto attenti a non cliccare sui link, i quali ruberanno le informazioni personali degli utenti, tra cui anche quelle delle carte di credito e dei conti bancari. In basso trovato il messaggio come è scritto all’interno della nuova e-mail:

“Questa purtroppo é l’ultima volta che possiamo contattarti per ricordarti che il tuo voucher Bottega Verde é in attesa. A partire dalla prossima settimana tutti i buoni non ritirati saranno riestratti a sorte e consegnati ad altri potenziali vincitori.

Se hai ricevuto questa email non perdere altro tempo, conferma qui:

Voucher Bottega Verde 300€

Quest’occasione é riservata per te tra migliaia di clienti Bottega Verde, non lasciartela sfuggire. Clicca subito qui:

Voucher Bottega Verde in attesa.

Distinti saluti

Marina Serembe

-Servizio buoni acquisto-“