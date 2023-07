Automobili Lamborghini e Rizzoli hanno presentato “Lamborghini”, un libro nato per celebrare i sessant’anni dell’azienda. L’autore Antonio Ghini vuole raccontare la storia del brand attraverso una raccolta di foto e precise descrizioni di tutti i modelli che hanno fatto la storia della Casa di Sant’Agata Bolognese.

“Lamborghini” si configura come il più completo compendio fotografico dedicato alla storia delle vetture del Toro. Inoltre, vengono narrati anche aneddoti meno noti o sconosciuti della storia del brand come i progetti unici e folli. Tra questi spiccano certamente la vettura pensata per la Formula 1 ma mai realizzata e la costruzione dei motori per i grandi motoscafi off-shore.

Non mancano i capitoli dedicati ai grandi designer che hanno progettato le supercar più celebri. Particolare attenzione è posta al programma “Direzione Cor Tauri”, una serie di azioni intraprese da Lamborghini per rendere le proprie supercar sempre più sostenibili.

La transizione tecnologica porterà l’azienda a passare dagli iconici V12 aspirati alla tecnologia ibrida per far co-esistere i due mondi. Tuttavia, il brand sta già pensando al prossimo futuro, con lo studio di un modello full electric con il chiaro obiettivo di lasciare immutati i requisiti di sportività e passione delle supersportive di Sant’Agata Bolognese.

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini: “In questo libro troverete tanti temi che coinvolgono Automobili Lamborghini e che rappresentano una fotografia di chi siamo e di come guardiamo al futuro, senza dimenticare il nostro passato. Buon viaggio nella nostra storia”.

Una delle protagoniste della raccolta è certamente la nuovissima Revuelto. Si tratta della prima coupé V12 con propulsione ibrida e potenza superiore a 1.000 cv che merita un posto speciale tra le grandi supercar del Toro. Il volume è completamente realizzato in lingua italiana ed è in vendita nelle principali librerie, store online e su Lamborghinistore.com.