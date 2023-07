Automobili Lamborghini ha voluto celebrare i 60 anni di storia del brand in un modo molto speciale. In occasione del Goodwood Festival of Speed 2023, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha svelato al mondo la nuovissima SC63, il primo prototipo ibrido da corsa per la categoria LMDh.

La vettura è creata da Lamborghini Squadra Corse ed è sviluppata per correre nel FIA World Endurance Championship, il campionato dedicato alle gare di durata. Il prototipo correrà nella classe Hypercar e, a partire dal 2024, darà battaglia alle altre vetture in gare storiche che la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring.

La Lamborghini SC63 sarà affidata ad Iron Lynx, team racing italiano partner della Casa del Toro. La vettura potrà contare su un motore V8 biturbo da 3,8 litri sviluppato appositamente per le corse in grado di erogare 680 cavalli. La carrozzeria incorpora tanti elementi tecnologici, aerodinamici e di design ed è stata progettata dal Lamborghini Centro Stile e dal team di design corse.

Lamborghini ha svelato la SC63, la nuova Hypercar pensata per correre nel FIA WEC e dominare le gare di durata nel 2024

Come dichiarato da Stephan Winkelmann, Presidente e Amministratore delegato di Lamborghini: “La SC63 è l’auto da corsa più avanzata mai prodotta da Lamborghini. L’opportunità di competere in alcune delle più importanti gare di endurance al mondo con un prototipo ibrido è in linea con la nostra vision del futuro della mobilità ad alte prestazioni. Per la nostra Squadra Corse, La SC63 LMDh rappresenta un ulteriore passo avanti verso il futuro degli sport motoristici, con prestazioni di altissimo livello”.

Alle dichiarazione del CEO si sono affiancate anche quellei di Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Lamborghini: “Gli sport motoristici sono per noi e la nostra tecnologia un terreno di prova prezioso anche se comunque impegnativo. La SC63 rappresenta una sfida entusiasmante sia dal punto di vista tecnico che umano. Lo sviluppo del nostro motore a combustione interna, di una carrozzeria efficiente dal punto di vista aerodinamico e della dotazione tecnica complessiva è un processo che ci ha spinto a elevare costantemente i nostri standard”.

“Quest’anno non celebriamo solo il 60° anniversario del nostro marchio, ma anche il 10° anniversario di Squadra Corse, la divisione Motorsport di Lamborghini”, ha dichiarato Giorgio Sanna, Responsabile Motorsport di Lamborghini. “Nell’ultimo decennio abbiamo ottenuto grandi risultati. Partendo da zero, le nostre auto da corsa di serie hanno vinto alcune delle più prestigiose gare di endurance nella categoria GT. Tra queste, tre vittorie nella nostra classe alla 24 ore di Daytona e due vittorie consecutive alla 12 ore di Sebring. Ora siamo pronti a compiere quello che è il nostro più grande passo avanti verso il futuro degli sport motoristici, misurandoci con i migliori costruttori al mondo”.