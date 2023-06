Lamborghini Revuelto sarà la protagonista di The Crew Motorfest

Automobili Lamborghini ha rinnovato la propria collaborazione con Ubisoft. Questa partnership permetterà il debutto della Revuelto anche in versione completamente digitale all’interno di The Crew Motorfest.

La Lamborghini Revuelto è la nuovissima hypercar nata a Sant’Agata Bolognese e incarna la massima espressione tecnologica del brand del Toro. Ecco quindi che la vettura sarà la hero car nel prossimo gioco mostrato durante l’evento in live streaming Ubisoft Forward Live di Los Angeles.

La versione presente all’interno del gioco è una Revuelto in colorazione Arancio Apodis e l’evento di lancio è stato accompagnato da una sorpresa emozionante. Infatti, una vera hypercar era in mostra durante la conferenza, permettendo a media e digital creator di vedere il bolide dal vivo.

Oltre a scoprire la hero car di The Crew Motorfest, durante il live streaming sono stati svelati ulteriori dettagli sul gioco. Gli utenti potranno sfidarsi con la nuovissima formula di action driving. Gli appassionati d’auto, grazie al nuovo capitolo della saga videoludica, potranno sfidarsi con esperienze dinamiche sportive sull’isola di O’ahu, Hawaii.

Il gameplay prevede il ricorso alle Playlist, una selezione di brevi campagne tematiche, che permetteranno di mettere alla prova le proprie abilità di guida. Ogni Playlist offre un livello di sfida diverso e, attraverso una serie di gare dedicate, migliorando la conoscenza della cultura automobilistica dei giocatori.

Ma la Revuelto non sarà l’unica supercar creata a Sant’Agata Bolognese presente in The Crew Motorfest. I giocatori potranno contare su una playlist completamente dedicata ad Automobili Lamborghini. Il parco auto spazierà dagli anni ’70 con la celebre Miura SV fino ad arrivare ai giorni nostri.

Il debutto di The Crew Motorfest è atteso il prossimo 14 settembre 2023. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.