Automobili Lamborghini e Montegrappa hanno stretto una nuova partnership volta a festeggiare i 60 anni della Casa di Sant’Agata Bolognese. Il brand automotive si unisce alla rinomata azienda italiana leader nel settore delle penne di lusso per una collezione unica.

La serie Automobili Lamborghini 60° porta la Casa del Toro sulle penne stilografiche e roller in edizione limitata. Le supercar saranno le protagoniste di questa preziosa limited edition che fonde lo stile e la produzione a mano per celebrare il Made in Italy.

Infatti, l’intera collezione trae ispirazione dall’Italia e sfrutta la sapienza degli artigiani Montegrappa nella lavorazione dei materiali avanzati. Non mancano l’abilità meccanica e il design futuristico, due aspetti tanto cari ad entrambi i brand, ma che assumono un significato nuovo nell’anno del sessantesimo anniversario di Automobili Lamborghini.

Automobili Lamborghini e Montegrappa hanno realizzato una collezione di penne esclusiva per celebrare i sessanta anni del brand

La nuova collezione Montegrappa comprende sessanta stilografiche e sessanta roller in sei colori distintivi Lamborghini. Sarà possibile scegliere tra toni brillanti come Arancio Apodis, Bianco Siderale e Verde Viper o versioni matt come Blu Aegeus, Grigio Titans e Nero Noctis. In totale saranno disponibili 720 combinazioni di penne e colori per trovare quella più adatta ai propri gusti.

Tutte avranno superfici pure, contorni precisi e proporzioni pensate per celebrare il design di Automobili Lamborghini. Non mancheranno anche dei richiami diretti alle supercar di Sant’Agata Bolognese tra cui le forme esagonali e l’utilizzo di materiali esclusivi come la lega di alluminio di derivazione aeronautica fresato dal pieno.

Tutte le penne di Montegrappa avranno meccaniche di altissimo livello. Le penne stilografiche sfrutteranno il Power-Push che offre agli scrittori la velocità di riempimento con un solo tocco. Inoltre, entrambi i modelli possono vantare un sistema di rilascio per avere accesso diretto alla camera d’inchiostro ispirato direttamente dall’iconico pulsante start delle vetture.

Non mancherà il famoso logo a scudo Automobili Lamborghini realizzato in oro, inciso in un pennino in oro 18 carati placcato in rutenio. Tutti gli esemplari saranno racchiusi in un astuccio nero da collezione. La serie Automobili Lamborghini 60° sarà disponibile dal prossimo settembre presso alcuni rivenditori selezionati e presso lo shop online ufficiale montegrappa.com.