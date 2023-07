Il produttore cinese OnePlus sta preparando l’arrivo di diversi prodotti interessanti. A fine agosto, ad esempio, dovrebbe essere svelato I primo smartphone pieghevole del marchio. Tuttavia, l’azienda sta preparando anche l’arrivo del suo prossimo top di gamma, ovvero OnePlus 12, anche se per lui dovremmo aspettare ancora del tempo, dato che sembra che arriverà ufficialmente a dicembre.

OnePlus 12, il nuovo top di gamma in arrivo ufficialmente a dicembre

Nonostante OnePlus sia già pronta ad annunciare il suo primo smartphone foldable, sembra invece che dovremo aspettare ancora per vedere arrivare il nuovo top di gamma. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo OnePlus 12. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, sembra che il debutto ufficiale sia previsto per il mese di dicembre 2023.

Almeno inizialmente, questo device sarà disponibile per il solo mercato cinese. Solo successivamente, il nuovo device dovrebbe essere disponibile anche presso gli altri mercati, tra cui anche il nostro. Dal punto di vista fotografico, sappiamo che sul retro il nuovo OnePlus 12 avrà sempre un modulo fotografico di forma circolare.

A fare la differenza rispetto al passato, però, sembra che sarà la presenza di un sensore fotografico teleobiettivo con lente periscopica. Lo smartphone dovrebbe inoltre contare sulla presenza di un fantastico display con tecnologia SuperAMOLED LTPO con una risoluzione pari a 2K. Dal punto di vista prestazionale ci sarà poi il potente processore di casa Qualcomm, ovvero l’inedito soc Snapdragon 8 Gen 3. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone potrà anche vantare la presenza del supporto alla ricarica ultra rapida pari ad addirittura 150W.