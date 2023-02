OnePlus 11 è il primo vero fiore all’occhiello dell’azienda ad essere lanciato nel 2023 e offre molto di cui entusiasmarsi. Dal suo design elegante, al suo processore iper-potente e alle capacità di ricarica rapida, questo smartphone lavora sodo per guadagnare il titolo di top di gamma.

Tuttavia, non è una revisione massiccia del già eccellente OnePlus 10 Pro dell’anno scorso. È simile nel design, ha un forte aumento (probabilmente ridondante) in potenza e la nuova configurazione della fotocamera, sebbene buona, non è un grande balzo in avanti. Se speravi di vedere un nuovo dispositivo OnePlus radicale, potresti rimanere deluso.

Estetica e design:

OnePlus ha apportato alcune modifiche al design del nuovo flagship. La società ha tratto ispirazione dalle auto sportive e orologi svizzeri. Questo ha portato a una lastra unibody con una gamma di quattro telecamere in acciaio inossidabile. Ci sono alcuni dettagli nel vetro della camera che gli danno un aspetto da orologio, ma in pratica è solo un altro pop-out gigante della fotocamera. La lunetta di metallo sporge leggermente di più del vetro, questo dovrebbe aiutare a evitare graffi.

OnePlus 11 ha reintrodotto il suo cursore di allerta. Questo cursore di metallo appena sopra il pulsante di accensione sul bordo destro, vi consente di cambiare tra modalità normale, vibrante e silenziosa.

OnePlus è disponibile in due opzioni di colore: Eternal Green con la scocca lucida e Titan Black come il modello da noi in prova, con la scocca opaca anti macchia. Questa colorazione è molto piacevole al tatto ed aiuta ad avere un grip migliore in mano. Il dispositivo pesa 205g ed è molto ben bilanciato.

Comparto multimediale:

OnePlus 11 ha uno splendido schermo OLED da 6,7 pollici e risoluzione 2K che può raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Ancora una volta, c’è un pannello LTPO 3.0, che ora può scendere a 1Hz quando è attivo l’Always On Display.

I neri sono assoluti e i colori brillanti e vivaci. Questo schermo è super luminoso per poter essere visto perfettamente anche sotto i raggi del sole. Insomma, è un ottimo pannello per poter guardare i vostri contenuti audiovisivi preferiti; supporta la tecnologia HDR10 + e Dolby Vision.

Il comparto audio invece è composto da due speaker, comandati dalla tecnologia Dolby Atmos, per un suono stereo tridimensionale di buona qualità. Il volume non è altissimo, ma il suono è ben bilanciato e corposo su tutte le frequenze.

In altre parole, il display e le casse di questo device lo rendono perfetto per riprodurre film, serie TV e videogames.

Prestazioni e comparto hardware:

OnePlus 11 ha di fatto il miglior processore Android attualmente disponibile sul mercato: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. È potente, certo, ma i maggiori vantaggi potrebbero derivare da una maggiore durata della batteria. Secondo il produttore, la sua nuova GPU Adreno può offrire un’efficienza energetica fino al 45% migliore.

OnePlus afferma che il suo motore di gioco HyperBoost utilizza l’apprendimento automatico (e l’ultimo processore di Qualcomm) per bilanciare prestazioni e consumo della batteria. L’avvertenza qui è che è compatibile solo con i principali titoli mobili come Genshin Impact. È anche difficile dire se offre un impatto evidente sui giochi, quando così tanti altri dispositivi offrono un’esperienza simile. Un’esperienza, comunque, eccellente.

Completano il comparto hardware 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Qui la RAM si può espandere ulteriormente in maniera virtuale, una feature sempre ben apprezzata, ma che all’atto pratico serve a ben poco su questo dispositivo, in quanto è super veloce e fluido in tutte le condizioni di utilizzo. Oppure c’è una versione più economica con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Batteria e autonomia:

OnePlus 11 ha una batteria da 5.000 mAh e la straordinaria tecnologia di ricarica veloce SUPERVOOC a 100 W. C’è un caricabatterie compatibile nella scatola, per fortuna, ma è una tecnologia proprietaria, quindi avrai bisogno di questo caricabatterie specifico e questo cavo, per raggiungere quelle velocità di ricarica inebrianti. OnePlus dice che ci vogliono circa 25 minuti per raggiungere una carica completa partendo da zero, e vi possiamo dire che è vero.

La possibilità di collegare il OnePlus 11 per circa 10 minuti alla corrente e di averlo ricaricato del 50 percento è magia. Tuttavia, non è prevista alcuna ricarica wireless. Purtroppo questa è una mancanza per un dispositivo con questo prezzo, ma ci addolciremo la pillola grazie alla ricarica veloce a 100 W.

In conclusione l’autonomia del OnePlus 11 è semplicemente pazzesca, se teniamo conto del comparto hardware. Potete raggiungere la fine della giornata in maniera molto semplice, è difficile che non riuscirete a superare la cena.

Comparto fotografico:

Ci sono tre telecamere principali sul retro di OnePlus 11; una fotocamera principale da 50 megapixel con obiettivo f / 1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel con capacità macro e una fotocamera portrait da 32 megapixel con zoom ottico 2x. È una configurazione a tripla fotocamera abbastanza prevedibile, ma quella fotocamera portrait ci delude.

Questo zoom 2x è un gradino verso il basso rispetto allo zoom 3.3x visto su OnePlus 10 Pro. Le abilità di zoom potrebbero non sembrare la caratteristica più importante, ma se vuoi scattare splendide immagini in qualsiasi ambiente, un potente zoom può essere uno strumento prezioso.

OnePlus ha nuovamente collaborato con l’iconico produttore di fotocamere Hasselblad, che apparentemente ha calibrato la fotocamera per colori migliori. Mentre alcuni scatti sembrano realistici, con colori incisivi e piacevole contrasto, altri sembrano saturi, con un’elaborazione HDR pesante che solleva ombre e tonifica i punti salienti in misura irrealistica.

Nel complesso, di giorno potete catturare ottime foto grazie al sensore principale da 50 MP, colori abbastanza fedeli, ottimi dettagli e buon contrasti. Peccato per la camera grandangolare che mostra una qualità inferiore rispetto al sensore principale. Di notte invece, si riescono lo stesso ad ottenere scatti fantasticamente nitidi e ricchi di dettagli anche nelle zone d’ombra, tuttavia, si capisce che l’intervento dell’IA è molto pesante. I colori risultano denaturalizzati e molto digitali, ma ehi… vedrete tutto di notte.

Potete registrare video ad una risoluzione massima di 8K a 24 fps, una modalità un po’ inutile a nostro avviso, l’immagine perde la stabilizzazione e viene croppata molto. Conviene rimanere con il buon 4K, massimo a 60 fps, che vi può regalare ottime immagini in tutte le occasioni. Unica pecca, non si può cambiare da una camera all’altra durante le registrazioni. Molto buona la stabilizzazione ottica.

Software:

OnePlus 11 viene fornito con OxygenOS 13, che è molto simile a OxygenOS 12, vale a dire, è molto simile a Oppo ColorOS. La troviamo una delle skin meglio ottimizzate sui dispositivi Android e ci piacciono anche alcune delle modifiche minori per l’aggiornamento di quest’anno.

Come visto su OxygenOS 12, scorrendo verso il basso dall’alto, a destra dello schermo è emersa una funzione chiamata Shelf, che è una pagina personalizzabile con widget e informazioni rapide come il tempo. In OxygenOS 13, scorrere da entrambi i lati della parte superiore dello schermo, ora fa apparire l’ombra della notifica. La Shelf è ancora disponibile, basta scorrere verso il basso dal centro della schermata iniziale per arrivare ad esso.

Con questo software non ci sono app store duplicate, portafogli virtuali o assistenti che lo ingombrano. Infatti è merito anche di questa skin se il OnePlus 11 è così fluido e reattivo. Inoltre, OnePlus promette quattro aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti sulla sicurezza, che segna un aggiornamento significativo nella sua politica di supporto software.

Conclusione e prezzi:

OnePlus 11 è uno smartphone solido che offre molte prestazioni, durata della batteria e ricarica molto veloce per il prezzo a cui viene venduto, ma altrimenti fatica a distinguersi tra la folla.

È ben fatto, è bello ed è più stretto dei suoi rivali, quindi è un po’ più facile da tenere in mano, nonostante le sue dimensioni. Lo schermo è eccezionale, lo scanner di impronte digitali è reattivo e la fotocamera è solida, anche se non ai vertici della categoria dei flagship.

OxygenOS è una versione inoffensiva di Android ed è ora supportata per un massimo di cinque anni, ma è solo al passo con la competizione principale. La batteria dovrebbe durare anche per tutti i cinque anni, cosa che non si può dire della maggior parte dei concorrenti.

Manca la ricarica wireless e ha solo una resistenza all’acqua, ma nel complesso c’è poco da criticare con il OnePlus 11, rendendolo un’alternativa decente ai rivali di grandi marchi. Lo potete acquistare in due versioni, ai seguenti prezzi:

Quindi prezzi davvero competitivi per quello che offre rispetto alla sua concorrenza.