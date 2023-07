CoopVoce propone al pubblico una delle migliori promozioni in circolazione, all’interno della quale gli utenti possono trovare tantissimi contenuti al giusto prezzo finale di vendita. Attivarla è semplicissimo, poiché basta collegarsi al sito ufficiale, e premere il relativo pulsante, senza dover sottostare a vincoli particolari.

L’unico fatto da tenere bene a mente riguarda la necessità di spostare il proprio numero di telefono in CoopVoce, ricordatevi a tutti gli effetti che non sarà possibile richiedere la promo su nuova numerazione. Oltre a questo, l’attivazione è limitata temporalmente, ciò sta a significare che la possibilità di richiederla ha una scadenza temporale, più precisamente dovrà essere richiesta entro la fine del 2 agosto 2023.

CoopVoce, l’offerta di oggi vi lascerà a bocca aperta

Con CoopVoce non si scherza assolutamente, e la nuova EVO 180 non vuole essere da meno. Proprio in questi giorni è stata scontata di 2 euro rispetto al listino originario, permettendo così al consumatore di pagare solamente 7,90 euro al mese per sempre, al posto dei 9,90 euro previsti originariamente; il canone, come al solito del resto, può essere versato solo ed esclusivamente con credito residuo, non sarà possibile affidarsi alla carta di credito o il conto corrente bancario.

Gli utenti che sceglieranno di dare fiducia a CoopVoce, attivando la suddetta promo, potranno godere di ben 180GB di traffico dati al mese per sempre, con alle spalle anche minuti illimitati, ben 1000 SMS spendibili verso tutti e navigazione in 4G (limitata).