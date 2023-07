Very Mobile, GIGA X2 con 200 giga al mese a 6 euro

Mancano circa quattro giorni alla fine del periodo promozionale di Very Mobile, per cui bisogna affrettarsi. L’offerta migliore attualmente da sottoscrivere è quella che prende il nome di GIGA X2, cavallo di battaglia del mese di luglio per Very Mobile.

Le peculiarità principali di questa soluzione stanno nei contenuti, i quali raddoppiano per ben 6 mesi. Al prezzo di soli 6,99 € ogni mese, gli utenti potranno avere 200 giga in 4G per navigare sul web. Dopo i 6 mesi dalla sottoscrizione, si tornerà a 100 giga, cifra comunque di tutto rispetto. Ovviamente i minuti e i messaggi sono senza limiti verso tutti.

Very Mobile, ecco quali sono le condizioni dell’offerta migliore sul web attualmente

Innanzitutto bisogna partire col dire che un gestore virtuale forte come Very Mobile ha delle condizioni davvero eccezionali comprese nelle sue promo.

Innanzitutto bisogna ricordare che per quanto riguarda gli utenti, non ci sono vincoli contrattuali di alcun genere. Il gestore infatti ritiene fondamentale la soddisfazione del pubblico ed è per questo motivo che tutte le sue offerte non hanno vincoli neanche in merito alla durata. La stessa cosa è valida anche per le penali e i costi aggiuntivi dopo un eventuale disattivazione: non ci saranno limitazioni di alcun tipo neanche sotto questo aspetto.

Uno dei grandi vantaggi rispetto agli altri gestori che Very Mobile mette a disposizione è quello di consentire il rinnovo dell’offerta lo stesso giorno tutti i mesi senza differenze. Non risulterà quindi un problema per gli utenti ricordare la data di scadenza della propria offerta mobile. Tutti pagheranno solo il costo dell’offerta senza dover ottemperare ad altri obblighi.