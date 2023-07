WindTRE è folle, 5 euro al mese per 200 giga al mese

Diversi utenti cercano convenienza e qualità allo stesso tempo, facendo molto spesso una cernita dei migliori provider sul territorio. Proprio per questo sono sempre di più le persone che scelgono un provider come WindTRE, il quale dalla fusione è riuscito ad ottenere un gran numero di utenti che tutt’oggi lo seguono.

Tra le offerte proposte da questo gestore ce ne sono alcune che non possono passare inosservate, come l’ultima lanciata. Si tratta di una soluzione estremamente vantaggiosa sia per il prezzo di vendita che per i contenuti che offre, con la sicurezza di avere lo stesso prezzo almeno per un anno.

WindTRE ha le migliori promo, la nuova GO 150 TOP+ ha tutto ciò che occorre al suo interno

Un’offerta di gran livello è quella che riesce a conciliare al suo interno le qualità migliori. La prima è sicuramente la convenienza, fatta di prezzi bassissimi e duraturi nel tempo, la seconda è la qualità della rete e la terza è la grande quantità dei contenuti.

WindTRE è uno dei migliori provider sotto questo punto di vista, siccome riesce a mettere tutto insieme nella sua nuova GO 150 TOP+. All’interno di quest’offerta molto gettonata da un paio di mesi a questa parte, gli utenti trovano tutto ciò di cui hanno bisogno, a partire dai minuti senza limiti verso qualsiasi provider. Ci sono anche 200 SMS da mandare a tutti, ma il pezzo forte sta nella connessione ad Internet: gli utenti che sceglieranno l’offerta potranno infatti avere 150 giga al mese per la navigazione sul web in 4G.

Il prezzo mensile sarà sempre lo stesso almeno per un anno: solo 5,99 euro.