WindTre cattura l’attenzione di un numero impressionante di consumatori, mettendo a disposizione una bellissima promozione con giga quasi gratis, che riesce così a ridurre al massimo la spesa da sostenere in fase di sottoscrizione dell’offerta. Il risparmio in essere per l’utente finale è davvero elevato, così da essere sicuri di poter spendere poco, senza rinunciare alla qualità.

Attivare una promo simile non è purtroppo alla portata di tutti, poiché accedervi risulta essere molto più difficile di quanto avreste mai immaginato. La richiesta deve sempre essere presentata nei negozi, oltretutto la sottoscrizione comporta la portabilità del numero originario, con passaggio diretto del proprio numero di telefono.

WindTre, giga gratis con la nuova offerta speciale

Avete meno di 31 anni e state pensando di passare a WindTre? allora dovete fare affidamento sulla Young 5G, una bellissima promozione che propone un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, da pagare però tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile (dato il suo essere Easy pay). Inizialmente il costo di attivazione è di 9,99 euro se richiesta in negozio, oppure gratuito sul sito ufficiale, a cui aggiungere altri 10 euro per l’acquisto della SIM stessa.

Il bundle messo effettivamente a disposizione dalla promo è comunque molto alto, infatti gli utenti accedono a 100 giga di traffico dati alla velocità del 5G (di cui 9,1GB sono utilizzabili in roaming), passando anche per illimitati minuti e SMS utilizzabili senza troppi problemi verso ogni numero di telefono registrato sul territorio italiano.