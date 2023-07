Netflix è la popolare piattaforma Streaming che negli ultimi anni sembra ormai essere entrata in tutte le case.

Il suo catalogo di programmi è davvero molto vasto, da film, a serie TV, cartoni animati, documentari, dirette di concerti e molto altro ancora, è un grado di soddisfare tutti i tipi di gusti.

Tuttavia spesso può capitare che avere una così vasta possibilità di scelta, produca l’effetto opposto.

Tra una moltitudine di programmi da poter guardare c’è l’imbarazzo della scelta.

Per questa ragione ecco che vi consigliamo tre originali serie TV da non perdere assolutamente.

Si tratta di 3 programmi Netflix completamente diversi tra loro, adatte per i gusti più disparati.

Ecco qualche piccolo accenno ai capolavori di Netflix del momento.

Netflix: Shadows And Bone, the GLORY e questo mondo non mi renderà cattivo

SHADOWS AND BONE

Tratta dall’omonima saga di Leigh Bardugo. Shadows And Bone (Tenebre e ossa) rientra sicuramente tra le serie da vedere, se siete amanti del genere fantasy e delle trame intrecciate.

In Tenebre e ossa sarete catapultati nel Grisha Verse, ovvero l’universo dei Grisha, coloro in grado di manipolare gli elementi.

La serie composta di due stagioni, racconta le vicende dell’orfana Alina, la mappatrice che ha scoperto di essere l’evocaluce, ovvero l’unica Grisha in grado di poter demolire la faglia, una barriera fatta di ombra che divide il paese in due sezioni contrapposte. Santa Alina si troverà a dover fare i conti con la scoperta di se stessa, l’arrivo in un nuovo mondo, il ricordo di Mal, l’amico di infanzia, e l’incontro con il generale Kirigan, l’affascinante Grisha delle tenebre. Dall’altra parte della faglia invece sarete catapultati nelle vicende del “club dei corvi“, un gruppo di uomini e donne coraggiosi incaricati di portare Santa Alina al di là della faglia.

Questo è solo un piccolissimo incipit del grandissimo universo di Shadow and bone. Preparatevi ad entrare a fare parte del mondo della città di Ketterdam e del mondo Grisha ricordate sempre “Nessun rimpianto. Nessun funerale“.

THE GLORY

Si tratta di una serie coreana di 16 episodi, che ha debuttato su Netflix il 30 Dicembre 2022.

La protagonista della storia è la giovane liceale Moon Dong-eun. Quotidianamente bullizzata dai suoi compagni di scuola, tre ragazze e due ragazzi che si divertono nell’umiliarla e nell’infliggerle devastanti punizioni corporali. Moon Dong-eun completamente sola, non ha nessuno cui chiedere aiuto, dopo aver preso in considerazione il suicidio decide di abbandonare la scuola. Tuttavia, da questa decisione inizia ad imporsi un nuovo obiettivo, a cui dedicare ogni giorno della sua vita affinché si realizzi: la vendetta.

QUESTO MONDO NON MI RENDERÀ CATTIVO

Passiamo da un genere completamente diverso con la serie animata di Zerocalcare, “Questo mondo non mi renderà cattivo”.

Si tratta del secondo progetto di ZeroCalcare andato in onda su Netflix e che ha raggiunto fin da subito un notevole successo. Nella serie Zero, si trova a dover affrontare nuove situazioni: il nuovo lavoro, il ritorno di un amico d’infanzia che ha scelto una strada sbagliata e la difesa di un centro di accoglienza per immigrati. Una serie ironica ma allo stesso tempo pregna di grande moralità. Si è mai abbastanza degni per poter commentare la vita e le scelte altrui? Dietro ogni persona vi è un mondo da scoprire. ZeroCalcare riesce ancora una volta a trasmettere importanti messaggi per la vita, senza apparire mai pretenzioso o saccente. Una serie assolutamente da non perdere.