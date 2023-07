Non hai programmi entusiasmanti per quest’estate? Non demoralizzarti.

Netflix, Disney, Amazon e tutte le altre piattaforme Streaming forniscono un elenco numeroso di serie TV e film che sarà possibile vedere nei prossimi mesi.

Tra ritorni di stagione, documentari e nuovi progetti inediti, non ci sarà assolutamente la possibilità di annoiarsi.

Di seguito riportiamo le prossime uscite delle varie piattaforme Streaming più attese negli ultimi mesi.

Netflix: le uscite di Luglio

Il colore delle Magnolie 3

In arrivo su Netflix il 20 Luglio 2023. La nuova stagione sarà composta di 10 episodi, in cui sarà possibile immergersi nella vita delle tre migliori amiche Dana, Helen e Maddie. Un viaggio tra sentimenti, complicazioni, situazioni irrisolte e tanto umorismo e margarita.

Il Sarto 2

Dopo pochissimo tempo dal suo debutto ufficiale sulla piattaforma, la serie, vista per la prima volta a Maggio, arriva il 28 Luglio con la seconda stagione. Tuttavia sembra che gli autori abbiano deciso di mantenere segreta gli aspetti più salienti della trama.

AMAZON PRIME

The Horror of Dolores Roach

Arriva su Amazon video il 7 Luglio 2023 la serie di Dolores Roach. Ispirata al podcast di Spotify. La serie si concentra sulla vita di Dolores Roach, una donna che dopo aver trascorso 16 anni in carcere, cerca di trovare il suo posto nel mondo. Per gli amanti del crime questa risulta essere la scelta perfetta, una storia che narra di amore, cannibalismo, droga, storie di sopravvivenza e molto altro ancora.

L’estate nei tuoi occhi 2

In arrivo su Amazon il 14 Luglio 2023.

Cosa succederà nel triangolo amoroso tra Belly, sedici anni, e i due fratelli Jeremiah e Conrad. La serie si compone di otto episodi, e riprenderà il secondo libro della trilogia dei romanzi di Han.

DISNEY +

Full Monty

Il 5 Luglio arriva sulla piattaforma, l’omonima serie tratta dal noto film Full Monty. Composta di 8 episodi, la serie si concentra sul racconto della vita dei personaggi anni dopo aver indossato la divisa.

NOW TV

Gli amori di Suzanne Andler

Arrivano sulla piattaforma streaming il 21 Luglio 2023. Tratta dall’opera di Marguerite Duras. Si tratta di un docufilm incentrato sulla vita di una donna dell’alta borghesia e dai suoi tentativi di destreggiarsi tra la vita coniugale e i suoi desideri più reconditi.