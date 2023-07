Amazon sta offrendo un’opportunità incredibile per tutti i nuovi iscritti al suo servizio di streaming musicale: Amazon Music. Per un periodo limitato, i nuovi utenti possono godere di quattro mesi di accesso gratuito al servizio, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza alcun costo.

Amazon Music gratis per 4 mesi: come approfittare dell’offerta

Per usufruire di questa offerta, i nuovi utenti devono semplicemente iscriversi al servizio di Amazon Music. Una volta completata l’iscrizione, avranno accesso a un vasto catalogo di musica, con suggerimenti personalizzati e novità aggiornate settimanalmente.

Amazon Music offre un’esperienza di ascolto senza pubblicità con accesso a oltre 90 milioni di brani. Gli utenti possono scaricare i loro brani preferiti sui loro dispositivi e ascoltarli offline. Inoltre, il servizio offre skip illimitati e l’accesso ai podcast più popolari senza pubblicità.

Termini e condizioni

L’offerta è riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Al termine del periodo d’uso gratuito di 4 mesi, l’abbonamento proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo cliente e account ed è fruibile per una sola volta.

