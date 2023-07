Amazon Music Unlimited è GRATIS per 120 giorni, attivatelo subito!

Gli utenti possono richiedere l'accesso ad Amazon Music Unlimited per ben 4 mesi, ecco come fare per averlo senza costi aggiuntivi.

Amazon Music Unlimited è gratis, il noto servizio di streaming musicale può essere fruito dagli utenti senza costi aggiuntivi per un periodo che arriva fino a 120 giorni, un’occasione unica per testarlo e conoscerlo da vicino, nel momento in cui decidete di avvicinarvi allo stesso, abbandonando anche temporaneamente Spotify.

In occasione del Prime Day, periodicamente osserviamo promozioni di questo genere, con le quali l’azienda cerca indubbiamente di invogliare i consumatori ad attivare servizi in genere trascurati, o non richiesti quanto vorrebbe la stessa Amazon. E’ indubbio che la concorrenza di Spotify è davvero agguerrita, ma di base le funzioni che Music Unlimited è in grado di offrire sono le stesse, risultando una validissima alternativa.

Amazon Music Unlimited, ecco la promozione

Con la corrente promozione legata a Amazon Music Unlimited, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità comunque di risparmiare ben 9,99 euro al mese (questo è ufficialmente il costo del servizio), godendo periodicamente dello stesso fino a 120 giorni consecutivi (all’incirca 4 mesi).

Accedervi è semplicissimo, non dovete fare altro che premere questo link, e verificare personalmente se Amazon vi offre a tutti gli effetti una simile opportunità di risparmio. E’ da notare che potrebbero essere presenti delle limitazioni alla suddetta promo, come ad esempio l’impossibilità di richiederla per coloro che in passato hanno già fruito del servizio, oppure coloro che al momento attuale hanno un abbonamento attivo.

La promozione sarà valida solo fino all’inizio del Prime Day, per questo motivo consigliamo di non attendere oltre.