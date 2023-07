Gli utenti Samsung devono fronteggiare un nuovo problema per i device coreani. I proprietari di un Galaxy A71 stanno lamentando la comparsa di un fastidioso bug legato al display dello smartphone.

In particolare, le segnalazioni che si stanno moltiplicando riportano la presenza di una linea bianca sul pannello. Non è la prima volta che un problema del genere si verifica sui device Samsung. Un tale bug ha coinvolto i Galaxy S20 Plus, Note 20 Ultra e S21 Ultra con linee colorate di verde, rosa o viola.

A lanciare il nuovo allarme ci ha pensato l’utente Twitter Dipayan Ray. Nelle foto condivise sul social network si nota chiaramente una linea bianca al centro del display che corre per tutta la sua interezza.

So my friend got this white line on her Galaxy A71 this morning out of nowhere. She woke up and saw her phone had this white line.@SamsungIndia @SamsungMobile please help with this issue. pic.twitter.com/uJ0loTtjs3

— Dipayan Ray (@geekedout__) June 30, 2023