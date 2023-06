Samsung, il nuovo update crea un bug sui display dei Galaxy S21 Ultra

In particolare, il difetto si sta verificando sui Galaxy S21 Ultra appena aggiornati . Come confermato dal report di un utente, sul display dello smartphone è comparsa una riga verticale con i pixel completamente colorati di rosa.

Gli utenti in possesso di uno dei flagship appartenenti alla famiglia Samsung Galaxy S21 si stanno lamentando di alcune problematiche con i propri device. In seguito al nuovo aggiornamento di maggio 2023, ecco arrivare un nuovo bug che mina in maniera importante l’usabilità.

Tuttavia, l’assistenza non è riuscita ad aiutare l’utente Samsung anzi, oltre al danno è arrivata la beffa. L’unico modo per risolvere il problema della linea rosa sul display era sostituire l’intero display per un costo totale di circa 380 dollari.

Dopo questa prima segnalazione, la sezione commenti del forum si è riempita di altri utenti che hanno riscontrato lo stesso bug. Questo significa che la linea rosa sul display del flagship Samsung sorge in seguito ad un bug software o hardware, quindi non imputabile agli utenti.

Inoltre, non si tratta neanche della prima volta che si verifica questo tipo di difetto. In passato, altri utenti in possesso di un Galaxy S21 Ultra avevano segnalato la presenza di linee verticali di colore verde in seguito ad un update. In passato, Samsung ha riconosciuto ufficialmente questi difetti e ha offerto la sostituzione gratuita del display. Non resta che attendere maggiori dettagli su come il produttore coreano ha intenzione di procedere con questo bug.