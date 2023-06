Android Auto, finalmente il fastidioso bug è stato rimosso

Android Auto, il più famoso e diffuso sistema di infotainment nel mondo dell’automotive, è spesso soggetto a bug di vario genere, causati da aggiornamenti che vanno a ritoccare funzioni, che poi non riescono a svolgere perfettamente il proprio lavoro.

In quest’ultimo periodo, diversi utenti avevano segnalato un grave problema nell’interfaccia principale, nella quale infatti risultava essere impossibile utilizzare i comandi vocali. Addirittura dal mese di Gennaio, in tantissimi riportavano che il sistema non permetteva di inviare alcun comando, molto spesso rispondendo con la voce “Abilita i risultati personali”, nella sezione, “mie impostazioni”.

Tecnicamente, nonostante i grandissimi sforzi della community, una soluzione sembrava essere impossibile; sfogliando i vari blog di assistenza, si leggevano consigli di resettare lo smartphone o anche la centralina dell’auto, ma senza portare alla completa risoluzione del problema.

Android Auto, il bug dovrebbe essere stato risolto

Quanto scritto è da considerarsi valido fino al 26 maggio, giorno in cui l’Android Auto Team ha ufficialmente annunciato di essere “felice di riportare che il bug è stato fixato”, chiudendo il thread di assistenza di riferimento, consigliando di aggiornare l’app di Google per risolvere il problema.

Stando a quanto trapelato in rete, la toppa messa dall’azienda di Mountain View non sembra essere ancora stata distribuita, infatti nell’attuale versione stabile (la 14.24.7.28) non si trova una voce che racconti della modifica. La speranza è che la si possa vedere a breve nella 14.24.9, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche se si pensa che entro la fine del mese la dovremmo poter installare.