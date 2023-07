Un’occasione davvero imperdibile sta per arrivare per alcuni utenti fortunati. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico WindTre sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti un’offerta di rete mobile super interessante. Stiamo parlando dell’offerta denominata WindTre GO 200 XS e, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere fino a 200 GB di traffico dati anche con connettività 5G.

WindTre, nuova offerta imperdibile per alcuni ex clienti con 200 GB

Alcuni fortunati ex clienti del noto operatore telefonico arancione potranno tornare attivando una super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre GO 200 XS. Questa offerta è letteralmente imperdibile, dato che con un costo molto basso arriva ad includere fino a 200 GB di traffico dati.

Il costo per il rinnovo mensile che gli utenti dovranno pagare è di appena 5,99 euro. Oltre ai 200 GB di traffico dati, gli utenti potranno anche utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 50 SMS da inviare ad amici e parenti.

Si tratta comunque di un’offerta che l’operatore personalizza in base agli utenti. In alcuni casi, infatti, WindTre propone come pagamento l’addebito su credito residuo e in altri il metodo di pagamento automatico Easy Pay. Molto spesso l’operatore offre gratuitamente sia la scheda sim sia il costo di attivazione. WindTre sta comunque avvisando gli ex clienti tramite una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in WINDTRE! 200GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 05/07. Costi e privacy su windtre.it/go200xs”.