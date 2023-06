WindTre, ad agosto batosta per i clienti di rete fissa

Fra circa due mesi alcuni clienti del noto operatore telefonico italiano WindTre vedranno aumentare il costo della propria offerta. Secondo quanto è stato comunicato in queste ore, infatti, l’operatore introdurrà dal mese di agosto 2023 nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa.

WindTre, ad agosto sono previsti nuovi aumenti per alcune offerte di rete fissa

Sta per arrivare una nuova batosta per i clienti del noto operatore telefonico arancione. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore l’operatore ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti. Questi ultimi sembra che riguarderanno alcune offerte di rete fissa. Per il momento, però, non sappiamo con esattezza di quali offerte si tratta.

Si tratta dunque di una nuova modifica unilaterale di contratto. L’operatore sta comunicando l’arrivo di questi aumenti direttamente nella fattura del mese di giugno 2023. Sembra comunque che si tratterà di aumenti piuttosto contenuti. Il costo delle offerte dovrebbe infatti aumentare di circa 2 euro in più al mese.

L’operatore WindTre ha cercato comunque di giustificare queste rimodulazioni. Secondo quanto riportato, la causa è dovuta a una “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta”. Come di consueto, però, tutti coloro che non vorranno rimanere con l’operatore potranno esercitare il proprio diritto di recesso. Il tutto senza costi di penale né di disattivazione, a patto però che venga fatta apposita comunicazione entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione degli aumenti.

Per comunicare di voler esercitare il proprio diritto di recesso ci sono diversi modi. Si può ad esempio inviare una PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it oppure si può chiamare direttamente il numero 159.