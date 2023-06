I prezzi attivati da Euronics sono a conti fatti tra i più bassi che abbiamo mai visto in Italia, rappresentano la perfetta soluzione per riuscire a spendere poco, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale del prodotto che si andrà a tutti gli effetti ad aggiungere al proprio carrello.

L’unico limite della corrente campagna promozionale dell’azienda, rientra più che altro nell’impossibilità di goderne praticamente ovunque sul territorio, in altre parole gli utenti sono costretti a recarsi personalmente in negozio per approfittare degli ottimi sconti, scegliendo anche il punto che rispecchia il socio di appartenenza della medesima soluzione.

Euronics, che occasioni con il nuovo volantino

Sconti sempre più interessanti sono attivi da Euronics, oggi vi parliamo della campagna promozionale di Euronics Dimo, disponibile nei suoi negozi fino al 6 luglio, salvo esaurimento anticipato delle scorte. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, anche se generalmente parliamo di sconti legati più che altro a modelli non sempre recenti o troppo qualitativi; l’unico accenno alla fascia alta della telefonia mobile è rivolto con il Samsung Galaxy S22, per il quale sono comunque ancora necessari 679 euro.

Gli utenti possono comunque pensare di trovare soddisfazione anche nell’acquisto di modelli che hanno un costo inferiore ai 400 euro, quali possono essere Honor 90 Lite, Realme 11 Pro, Oppo Find X5 Lite, Redmi Note 12 Pro, Samsung Galaxy A33, Realme C55 o anche Oppo A96. Tutti questi sconti, e molti altri ancora, sono raccolti qui.