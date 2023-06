MediaWorld è ASSURDA, lista segreta di smartphone in offerta al 90%

Gli smartphone sono da sempre il fulcro della maggior parte delle campagne promozionali dei rivenditori di elettronica, anche MediaWorld non è da meno, con la presentazione di una serie di sconti decisamente interessanti, conditi con prezzi fortemente più bassi del normale.

Gli acquisti, come siamo solitamente abituati a vedere in casa MediaWorld, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, senza vincoli o differenze territoriali, come anche online sul sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso, lo ricordiamo, gli acquisti potrebbero vedere l’obbligo di aggiungere una piccola spesa di spedizione per la consegna a domicilio (in negozio è sempre gratuita).

MediaWorld fa sognare gli utenti, arrivano le nuove offerte speciali

Le nuove offerte speciali di MediaWorld sono perfettamente fruibili fino al 30 giugno 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte. I prezzi sono molto buoni e perfetti per riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, come nel caso dell’eccellente Samsung Galaxy S22, un top nonostante sia sul mercato da più di un anno, raggiungibile con un esborso finale di 599 euro.

Sempre restando in seno al mondo Samsung, sono imperdibili anche gli sconti legati agli altri top dell’azienda sudcoreana, quali possono essere Galaxy S23 Ultra, disponibile a 1299 euro, passando anch per Galaxy S23, in vendita a 849 euro, oppure il buonissio Galaxy Z Flip4, proposto a 949 euro. Tutti gli sconti del volantino, e molti altri ancora, sono raggiungibili tramite il sito ufficiale, mentre nel caso vogliate osservare da vicino la campagna, potete aprire le pagine seguenti.